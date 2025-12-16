ブロガーの桃(40)が「顔が…ザラザラしています…！！！！今までいろんな美容医療やってきたけど、この感覚は初めて…」 と美容施術後に現れた顔の変化について明かした。

【映像】美容施術のビフォーアフターや3度目の二重整形後の姿

これまでにも韓国で受けた美容施術のビフォーアフターや、3度目の二重の埋没手術から1カ月後の姿などをブログに投稿してきた桃。2025年12月12日の更新では、韓国で顔のシミを取る美容施術を受けたことを報告し、施術直後の写真を公開。

「最近も何度かシミのレーザーとか受けたりしてたんだけど、特にたいした変化がなく…でも、今回はすんごいよ…！めちゃくちゃ反応してる…！夜になったら赤みは落ち着いたんだけど、黒くカサカサし始めて…。朝になったらまた真っ赤！！」と、経過を明かしていた。

「顔が…ザラザラしています…！！！」

15日は、顔に現れた変化について投稿。「顔が…ザラザラしています…！！！！ 今までいろんな美容医療やってきたけど、この感覚は初めて… 写真で伝わるかな…？！こまかーーーーーーい かさぶたがたくさんできてる状態…！！触るとザラザラで、ファンデとか塗ると、スポンジがザッザッって音なるレベル。ここまでしっかり浮き出てくるなんて…すごすぎ。 韓国の美容医療の威力のすごさ！！ちなみに今ダウンタイム5日目。これはいつ綺麗になるんだろう…？！」とつづっている。 （『ABEMA NEWS』より）