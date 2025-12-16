人気女優が東海地方の電車に乗ってグルメを堪能しに行ったことをＳＮＳで報告し、「まさか！」「電車乗ってる」「びっくりすぎる」などと驚きの反響となっている。

「電車に乗って からの。とんかつ食べに行ったよ」と１２月１５日付のインスタグラムで、岐阜の有名味噌カツ店に電車で行ったことを報告したのは、観月ありさ（４９）。キャップに黒っぽいコート、グレーのパンツにスニーカーというカジュアルな装いながら、９頭身の抜群のスタイル、際立つ小顔美貌はマスクでも隠せない。手には使い慣れたエルメスのバーキンを持っている。

この投稿に「やばい！」「まさかの驚きです！！」「電車に乗るんですか？！」「えっ！電車乗る事にびっくり！」「普通に電車乗れちゃうんですか？すごい」「電車でありささんに会えたら最高♥」「どう見てもオーラ凄い芸能人」「永遠の８頭身美少女」「オーラがダダ漏れ」「観月ありさがＪＲ東海に！」「えっ！岐阜のたちばな？ですか？」「え！観月ありさちゃんが、東海道本線の快速乗って、岐阜来てくれたんだあ」など、驚きの反応が殺到している。