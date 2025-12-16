大型犬３匹の散歩中『犬が好きな男の子』に会った結果→２か月後、お母さんから連絡が来て…心温まる『素敵な物語』に「本当の犬好き！」と反響
大型犬たちが散歩中に出会った男の子との、心温まるエピソードを紹介するInstagramが話題になっています。投稿したのは、グレートピレニーズのグラくん・ドーベルマンのデュークくん・グレートピレニーズのダンボくん、その他たくさんのワンちゃんと暮らす「グラ家」さん。投稿から6.4万回以上再生され、「みんなハッピー！」「本当に犬好きなんだね」といったコメントが寄せられています。
犬好きの兄弟との出会い
登場するのは、グレートピレニーズのグラくん・ダンボくん、ドーベルマンのデュークくん。とある日、大型犬3匹を連れて散歩をしていると、犬が大好きだという兄弟と出会ったんだそう。
お散歩中に犬好きの兄弟と出会う
犬好きのやさしい子どもたち
兄弟は3匹の犬が大好きで、たくさん撫でてくれたといいます。突然の出会いでしたが、犬たちも撫でられてとても嬉しそうでした。幸せな時間が流れていることが伝わってきます。
みんな撫でられてうれしそう
穏やかなやさしい時間が流れる
お兄ちゃんは、デュークくんが特に気に入った様子だったそう。デュークくんをやさしく撫でながら、じっと姿を観察していたといいます。実は、お兄ちゃんは絵を描くのが得意なんだそうです。
お兄ちゃんはデュークくんがお気に入り
やさしく撫でてくれるお兄ちゃん
デュークくんに興味津々！
妹ちゃんは、グラくんがお気に入りのようだったとか。白くてふわふわのグラくんを撫でながら、楽しそうにおしゃべりしていたといいます。犬たちと子どもたちの間に穏やかな時間が流れます。
妹ちゃんはグラくんがお気に入り？
楽しい時間もあっという間に終わり…
驚きのサプライズプレゼント
楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、この日は別れを告げたんだそう。しかし、後日なんと、お兄ちゃんが描いた絵がプレゼントとして送られてきたといいます。予想外のサプライズに、家族は驚きと喜びに包まれたんだそう。
なんと、お兄ちゃんから絵のプレゼントが！
送られてきた絵は、グラくん・デュークくん・ダンボくんの3匹を丁寧に描いたものだったといいます。犬たちの特徴をとてもよくつかんでおり、クオリティの高さに度肝を抜かれたといいます。絵だけでなく、送ってくれた気持ちもとても嬉しい贈り物なのでした。
とっても上手！！
この投稿には「子どもが描いたほっこり絵かと思いきや、本格的なタッチで描かれててびっくり！」「画風がすごい！素敵なプレゼントですね」「とっても素敵。本当にワンコ好きなのが伝わってきますね」「じっと見てこれだけ描けるとは…尊敬しかない」「上手すぎて声出ました」「天才だ～！素敵です」「送ってくださった気持ちも嬉しいですよね」といった声が寄せられています。
投稿者であるグラ家さんのInstagramでは、グラくん・ダンボくん・デュークくんの他、たくさんの犬たちとの賑やかな日常の動画が投稿されています。多頭飼いの生活を覗いてみてください。
写真・動画提供：Instagramアカウント「グラ家」さま
執筆：junjun
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。