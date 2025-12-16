『まどマギ』『〈物語〉シリーズ』など人気アニメ6作品で漢字学習 シャフトと漢字検定がコラボ
日本漢字能力検定協会は、アニメーションスタジオのシャフトが手掛ける作品とコラボレーションした「シャフト 漢字検定」を協会ホームページ等にて公開した。2025年で共に50周年を迎える当協会とシャフトによる特別企画として、誰でも無料で『まどか☆マギカ』や『〈物語〉シリーズ』などシャフト制作のアニメ作品にちなんだオリジナルの漢字問題に挑戦できる。
「日本漢字能力検定」はこれまで最年少3歳から最高齢103歳まで、累計5500万人以上が受検し、世代を超えて言葉を学ぶ楽しさを届けてきた。シャフトは1975年の創業以来、『魔法少女まどか☆マギカ』や『〈物語〉シリーズ』など数々の名作アニメを手掛け、多くのファンを魅了してきた。独創的な映像表現でも知られるシャフトの作品は、映像内に大胆に文字を挿入するタイポグラフィ演出を特徴的に取り入れるなど、映像と文字の融合によって作品の世界観を強く印象づけてきた。とりわけ漢字の挿入はひと目で強い印象を残すだけでなく、メッセージを正確に届けるという機能的な側面も兼ね備えているという。
両社が歩んできた半世紀が異なる領域でありながら、いずれも言葉が持つ力を磨き、創造してきた軌跡でもあるとし、特別コラボレーション企画として、「シャフト 漢字検定」ではシャフト作品の歴史を振り返るとともに、作中に登場する言葉を通じて楽しみながら漢字を学ぶことができる。
「シャフト 漢字検定」は、シャフト作品を通じて、楽しく漢字に触れられる新感覚の検定風プリント。表面では『〈物語〉シリーズ』の8作品を書き問題にして出題。「【ばけ】物語」から始まり、「【にせ】物語」や「【つき】物語」など全て正しい漢字で書けるかどうか試される。
裏面では『魔法少女まどか☆マギカ』『さよなら絶望先生』『3月のライオン』『Fate/EXTRA Last Encore』『打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？』の5作品から、作中に登場する言葉を書き取り問題にして出題。作品知識と漢字の知識を駆使しながら楽しめる。
本プリントは、協会ホームページで紙面のダウンロードができるほか、京都・漢検 漢字博物館・図書館（漢字ミュージアム） 館内、シャフト50周年展（27日〜2026年1月18日、東京・Mixalive TOKYO）の会場内にて入手できる。
