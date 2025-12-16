岡山がMF松本昌也との契約更新を発表！…加入初年度はJ1で28試合出場1ゴール

ファジアーノ岡山は16日、MF松本昌也と明治安田J1百年構想リーグおよび2026−27シーズンの契約を更新したことを発表した。



1995年1月25日生まれで現在30歳の松本は2013年に大分トリニータへ入団し、プロキャリアをスタートさせた。その後、ジュビロ磐田で約8年間に渡りプレーし、今年2月に岡山へ完全移籍加入。今シーズンは明治安田J1リーグで28試合出場1ゴールという成績を残し、昇格初年度での残留に貢献したほか、天皇杯でも1試合に出場した。



なお、岡山はJリーグの秋春制以降に向けた特別大会である明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドにおいて、WESTグループに入っている。