37歳DF藤春廣輝が琉球と契約更新！　今季も主力として31試合出場「頑張りますのでよろしくお願いします」

FC琉球は16日、左SB（サイドバック）藤春廣輝との契約更新を発表した。



1988年11月28日生まれの藤春は現在37歳。プロキャリアを始めたガンバ大阪で公式戦通算418試合に出場するとともに、J1リーグ優勝を含む計6タイトルを獲得。また、2015年に日本代表デビューを飾ったほか、2016年夏にはU−23日本代表のオーバーエイジ枠として、リオデジャネイロオリンピックにも参加した。そして2024年に、FC琉球に活躍の場を移すと、今シーズンもJ3リーグで31試合に出場し1得点3アシストを記録。キャリア晩年に差し掛かっているが、J屈指の実力者は健在だった。



藤春はFC琉球との契約更新に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。



「来シーズンも沖縄のため琉球のために頑張りますのでよろしくお願いします！」