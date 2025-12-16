徳島県はＳＮＳを使って徳島の魅力を発信できる県外在住者を対象に、大阪発徳島行きの高速バス料金が無料になる「徳島広報０円バス」のキャンペーンを実施している。

大阪・関西万博の会場で県が配布した高速バス、フェリーの割引クーポンを持つ人を優先し、来年１月分の予約を１６日から順次受け付ける。

中学生以上が対象で、県内を旅行中に自ら撮影した風景や食事などの写真をインスタグラムやＸといったＳＮＳに投稿する。徳島の観光に関するアンケートにも回答するのが条件となる。復路は自己負担。

高速バスは貸し切りで今月２０日に運行開始。１月は１０、１１、１２、１７、１８、２４、２５日に各日４〜８台（１台４０人）走らせる。ＪＲ大阪駅近くから出発し、鳴門市の大塚国際美術館前（１７、１８日は下車不可）か、ＪＲ徳島駅前で下車する。

県は万博来場者を徳島に呼び込むため、万博会場内で、徳島までの高速バス、フェリーの片道料金が５００円になるクーポン券を配った。８月末までに１０万４４５９枚を配り、利用率は１３％だった。未利用の券が多く、万博後のオフシーズンの誘客に生かすために企画した。

クーポンを持っている人は１６日正午から先行予約が始まり、一般予約は２２日正午から始まる。いずれも先着順。希望者は専用サイト（徳島広報０円バスで検索）から申し込む。問い合わせは県万博推進課（０８８・６２１・２１３０）。