À¸³¶³ÚÅ·Àë¸À¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡¡ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡©¡ª¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç£Ä£Í¡×Í§Ã£Êç½¸Ãæ¡©
¡¡³ÚÅ·¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿Á°ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼£³£Á¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£±£¸¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢À¸³¶¡¦³ÚÅ·¤òÌÀ¸À¡£Ãç´Ö¤Ë¤Ê¤ëÆ±Î½¤Ø¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¡È¤ª´ê¤¤¡É¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö³ÚÅ·¤Ç¸½Ìò¤ò½ª¤ï¤ë³Ð¸ç¤ÇËÍ¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï£Ç£Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏËÍ¤Ï¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇµåÃÄ¤òÁª¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È·ãÇò¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤ÇºÇ¸å¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±Î½¤Ø¤Îº¬²ó¤·¡©¤â°ìÎ®¤À¡£ÀèÆü¡¢¡Ö¥ß¥º¥Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥º¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÂ¼ÎÓ¡¢ÁáÀî¤é¤ÈÃÌ¾Ð¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢Íê¤à¡£Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Á¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÇ¯Îð¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ïµ¤¤ò¸¯¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à»ÑÀª¤Ç¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¿´°Õµ¤¡£
¡¡³ÚÅ·Æâ¤Ë¤â¤È¤â¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¬Æ£°æ¤À¤±¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤¹¡££±¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¡£¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¡Ê¥°¥é¥à¡Ë¤Ç£Ä£Í¡Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ë¤Ç¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥×Á°¤Ë¡×¤ÈÃ²´ê¤·Â³¤±¤¿¡£