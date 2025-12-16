俳優赤楚衞二（31）が16日、都内で、テレビ東京・ドラマプレミア23「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（来年1月12日午後11時6分スタート）のプレミアイベントに、元IZ＊ONEで女優のカン・へウォン（26）とともに登壇した。

同作は、日本と韓国の国籍が異なる2人の恋愛模様を描くピュア・ラブストーリー。さえない日々を送るアルバイト店員、長谷大河を赤楚が、韓国から日本に留学した大学院生パク・リンをカンが演じる。

カンの第一印象を「お人形さんみたいだな」と語り、「日本語を勉強されていますし、僕が韓国語を勉強するよりも早く日本語でコミュニケーションしていた気がする。めちゃくちゃ努力されているんだなと。へウォンちゃんの日本語は見所です」とアピールした。 作品には数多くの食べ物が登場することから、勝負飯の話題が登場。「勝負飯はにんにくです。撮影の前日は食べないですけど、焼き肉屋で頼むことが多い。ラーメンにもたくさん入れたり」とこだわりを語った。

最後に、「優しく暖かい物語になっていて、寒い中でもほっとします。楽しんでいただけたら」と呼びかけた。