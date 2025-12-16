元TBS山本里菜アナ、結婚式でのドレス姿公開 夫と寄り添うショットに「可愛すぎて見惚れる」「お似合いの2人」の声 2022年に結婚発表
【モデルプレス＝2025/12/16】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が12月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。結婚式での写真を公開した。
【写真】31歳元TBSアナ「幸せ伝わる」ドレス姿で夫と密着
◆山本里菜アナ「大好きなパレスホテルで」結婚式でのドレス姿披露
2023年1月に自身のInstagramにて、挙式を報告していた山本アナ。結婚式の写真が見たいというフォロワーからのリクエストに応え、当時の写真を投稿した。「旦那さんが大好きなパレスホテルで挙げさせてくれました」とつづり、ボリューム感たっぷりのカラードレス姿で夫と並んだ幸せ溢れる2ショットを披露した。
◆山本里菜アナの投稿に「可愛すぎて見惚れる」と反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて見惚れる」「華やか」「お似合いの2人」「幸せ伝わる」「素敵なドレス」などの声が上がっている。
山本アナは2022年3月25日に結婚したことが一部で報じられ、同月27日に当時7代目進行アシスタントを務めていたTBS系情報番組「サンデー・ジャポン」にて、一般男性と結婚・入籍したことを生報告した。（modelpress編集部）
