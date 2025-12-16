RIIZE・ショウタロウ＆ウォンビン、“岩ちゃん”こと岩田剛典との共演にファン歓喜「推し同士が並んでる…」【PHOTO】

RIIZEのショウタロウとウォンビンが日本の人気アーティストと共演し、注目を集めている。

【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアル

12月16日、RIIZEのJAPAN公式インスタグラムアカウントに、ショウタロウ、ウォンビン、そして三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの岩田剛典による3ショットが公開された。

公開された写真は、12月10日に放送された『週刊ナイナイミュージックプレゼンツ FNS後夜祭』（フジテレビ）で共演した際に撮影されたもの。3人は腕を組み、同じポーズでカメラを見つめており、ステージ上とは異なる和やかでリラックスした雰囲気が印象的だ。

また、この写真に加えて、RIIZEと岩田がそれぞれの楽曲を一緒に踊るチャレンジ動画も公開され、話題を集めた。

この投稿を見たファンからは「推し同士が並んでる…」「3人ともカッコよすぎ！」「このコラボが見れて嬉しい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE JAPAN公式Instagram）ショウタロウ、岩田剛典、ウォンビン

なお、ショウタロウとウォンビンが所属するRIIZEは、12月20日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される「The 17th Melon Music Awards」（以下、「MMA2025」）に出演する予定だ。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

◇ウォンビン プロフィール

2002年3月2日生まれ。本名パク・ウォンビン。インスタグラムのDMを通じて現在の所属事務所SMエンターテインメントからスカウトされ、2019年に練習生となった。2023年9月にRIIZEのメンバーとして世間にお披露目されたが、圧倒的なビジュアルに反してデビューに至るまで一切の露出がなかったため「このイケメンは誰なのか」「美しすぎる大注目新人」などと絶大な反響を呼んだ。グループ内ではセンターポジションを担当しており、実力の高さにも定評がある。