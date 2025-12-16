¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOP UP PARADE P5R ¼ç¿Í¸ø¡×ÄÌ¾ïÈÇ¤È¸ÂÄêÈÇ¤¬2026Ç¯7·îÈ¯Çä¡£Í½Ìó³«»Ï¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê5¡×¼ç¿Í¸ø¤¬½¨¿Ô³Ø±à¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ÇÎ©ÂÎ²½
¡ÖPOP UP PARADE P5R ¼ç¿Í¸ø¡×
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖPOP UP PARADE P5R ¼ç¿Í¸ø¡×¤ÎÄÌ¾ïÈÇ¤È¸ÂÄêÈÇ¤ò2026Ç¯7·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ5,500±ß¡£¤É¤Á¤é¤âÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢RPG¡Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê5 ¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÆ±¼Ò¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖPOP UP PARADE¡×¤Ë¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤Ï±¦¼ê¤Ë´ã¶À¤ò¡¢¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï´ã¶À¤ò¤«¤±¡¢±¦¼ê¤ËÍ½¹ð¾õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹â¤Ï160mm¤ÇÀìÍÑÂæºÂ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖPOP UP PARADE¡×¤Ï¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¼êº¢²Á³Ê¡¢Á´¹â17～18cm¤Î¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ÊÈ¯Á÷¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥«¥¿¥Á¤òÄÉµá¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡£
¡ÖPOP UP PARADE P5R ¼ç¿Í¸ø¡×
¡ÖPOP UP PARADE P5R ¼ç¿Í¸ø ¸ÂÄêÈÇ¡×
¡¡¡Ö¸ÂÄêÈÇ¡×¤ÏÆ±¼Ò¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ12·î16Æü¤«¤é2026Ç¯1·î14Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏSEGA STORE TOKYO¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Í½Ìó¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤é¤º¡¢È¯Çä¸å¤Îºß¸ËÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
(C)ATLUS. (C)SEGA.
·ÇºÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥µ¥ó¥×¥ëÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°ìÉô»ÅÍÍÅù°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤ÏºÌ¿§¹©Äø¤¬¼êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæºÂ¤ä»ÙÃì¤Ï»îºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£