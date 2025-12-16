548台設置ガシャポン専門店が浅草に登場！ 「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」が12月16日オープン
ハピネット・ベンディングサービスは、バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」を12月16日にオープンした。
「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」は、ガシャポン自販機シリーズを548台設置し、オリジナルキャラクター商材から人気コンテンツ商材まで、最新商品が幅広いラインナップで販売される。
店内には「ガシャポン」の歴史や商品バリエーションの豊富さを感じることができる展示や、最新映像の放映、バンダイ公式の家庭用ガシャポンマシンで実際の自販機を1/2サイズでモデリングした「ガシャポンマシントライ」やミニチュアのサイズ感がかわいい「ガシャポンマシンジョイ」も販売している。
また、店舗入り口の扉にはガシャポンになったキャラクターたちが来店を歓迎するデザインが施されており、店内壁面のメインビジュアルは浅草をイメージしたオリジナルデザインになっている。店内に設置された高さ約1.7mの大きなガシャポン自販機と記念撮影もできる。
ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA
12月16日 オープン ※混雑状況により、入場制限や整理券の配布の可能性がございます。
住所：東京都台東区浅草1丁目3番4号 K-雷門1F
営業時間：10時～20時
運営：ハピネット・ベンディングサービス
オープニングキャンペーンを開催！ 限定シールをプレゼント
実施期間：12月16日～12月21日 ※景品がなくなり次第終了
オープニングキャンペーンとして、「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」店内でガシャポンを3個購入し、カプセルに入っているミニブックをスタッフにみせると“オリジナルステッカー”がもらえる。
バンダイ公式の家庭用ガシャポンマシン
・ガシャポンマシン ジョイ 価格：4,950円
・ガシャポンマシン トライ 価格：9,350円
□「バンダイ公式の家庭用ガシャポンマシン」のページ