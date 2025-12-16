【ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA】 12月16日 オープン 住所：東京都台東区浅草1丁目3番4号 K-雷門1F 営業時間：10時～20時

ハピネット・ベンディングサービスは、バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」を12月16日にオープンした。

「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」は、ガシャポン自販機シリーズを548台設置し、オリジナルキャラクター商材から人気コンテンツ商材まで、最新商品が幅広いラインナップで販売される。

店内には「ガシャポン」の歴史や商品バリエーションの豊富さを感じることができる展示や、最新映像の放映、バンダイ公式の家庭用ガシャポンマシンで実際の自販機を1/2サイズでモデリングした「ガシャポンマシントライ」やミニチュアのサイズ感がかわいい「ガシャポンマシンジョイ」も販売している。

また、店舗入り口の扉にはガシャポンになったキャラクターたちが来店を歓迎するデザインが施されており、店内壁面のメインビジュアルは浅草をイメージしたオリジナルデザインになっている。店内に設置された高さ約1.7mの大きなガシャポン自販機と記念撮影もできる。

12月16日 オープン ※混雑状況により、入場制限や整理券の配布の可能性がございます。

運営：ハピネット・ベンディングサービス

オープニングキャンペーンを開催！ 限定シールをプレゼント

実施期間：12月16日～12月21日 ※景品がなくなり次第終了

オープニングキャンペーンとして、「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」店内でガシャポンを3個購入し、カプセルに入っているミニブックをスタッフにみせると“オリジナルステッカー”がもらえる。

バンダイ公式の家庭用ガシャポンマシン

・ガシャポンマシン ジョイ 価格：4,950円

・ガシャポンマシン トライ 価格：9,350円

