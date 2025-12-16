バゲットラビットの新作が登場。冬限定ブールで楽しむご褒美時間♡

もちもち食感でファンを魅了するブーランジェリー「baguette rabbit(バゲットラビット)」から、冬だけの期間限定パンが登場します。2026年1月2日(金)より発売されるのは、看板商品『ブール』の新作をはじめとした心ときめくラインナップ。寒い季節に恋しくなる、甘さとコク、そして小麦の旨味が調和したパンたちは、自分へのご褒美にもぴったり。今しか味わえない冬の美味しさをぜひチェックしてみて。

冬限定ブールの新作フレーバー



注目は『チョコとマシュマロとクランベリーのブール』600円(税込)。

シリーズ累計販売数100万個※1を突破した『ブール』に、ココアを練り込んだ生地を使用し、マシュマロとクランベリー、さらに「Minimal-Bean to Bar Chocolate-」のバトンショコラを包み込んでいます。

ガーナ産カカオのナッツのような甘みとスパイス感、とろけるマシュマロの優しい甘さ、クランベリーの甘酸っぱさが重なり合う新感覚の味わい。

高加水率90%以上のもっちり食感とともに楽しめる、ハイブリッドな一品です。

※1：2019年1月～2025年10月末の累計

おやつにも食事にも嬉しい季節商品



明太もちチェダーチーズプチ

イタリアントマトのソーセージドッグ

ホワイトチョコとクルミと燻製ベーコンのライ

シーフードグラタン風オープンサンド

冬限定商品は他にも充実。『明太もちチェダーチーズプチ』320円(税込)は、ブール生地×餅のダブルでもちもち食感が楽しめるミニサイズ。

『イタリアントマトのソーセージドッグ』430円(税込)は、完熟トマトの旨味感じるミートソースとジューシーなフランクフルトが主役の満足感ある一品です。

甘党さんには『ホワイトチョコとクルミと燻製ベーコンのライ』480円(税込)、食事系派には『シーフードグラタン風オープンサンド』430円(税込)がおすすめ。

気分やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

こだわり続けるバゲットラビットの魅力



2010年に名古屋で誕生したバゲットラビットは、生地そのものの美味しさを追求し続ける実力派ベーカリー。

自家製粉やオーガニック小麦の使用など、素材と製法へのこだわりが多くのリピーターを生んでいます。

看板商品の『ブール』や受賞歴のあるバゲットをはじめ、日常から少し特別な日まで寄り添うパン作りが支持される理由。女性だけでなく、食にこだわる大人世代からも高い評価を集めています。

冬だけの美味しさを楽しんで



チョコとマシュマロの甘さに、もっちり食感が重なる冬限定ブールをはじめ、今季のバゲットラビット新作は寒い季節にこそ味わいたいラインナップ。

おやつタイムにも、食事にも寄り添うパンたちは、日常を少し豊かにしてくれます♡期間限定だからこそ、気になる商品は早めにチェックを。

お気に入りのパンとともに、心ほどける冬のひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪