お笑いコンビ「ラランド」のサーヤ（30）が16日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。相方・ニシダ（31）の性格について語った。

相方・ニシダの好きなところについて聞かれ、「自分がクズ芸人だと認めない自信」を挙げたサーヤは、「自己肯定感が外国の方ぐらい高い」と指摘。「“俺はクズじゃない”っていうのをよく言うし、“クズ芸人”みたいな企画が入り始めた時に、本人だけ抵抗をみせてた時期があった」と振り返った。

当時のニシダの態度について、サーヤは「“いや別にないっすけどね”って、打ち合わせでピリついちゃうぐらい」と明かし、「で、やっぱり人に好かれる天才でもある」と絶賛。そんな告白にニシダは「僕は普通に生きてるだけというか」と切り出し、「一番まっとうだなと思ってるし、ウソついてないだけ」と胸を張った。

そして「“クズ芸人”みたいなのは、みんな隠してるはず、何かしら良くない部分を」と推測。「それを出して行くサービス精神」と語ったところで、「ハライチ」岩井勇気が「（クズを）出してるつもりはないんでしょ？」とツッコむと、ニシダは「出してるつもりはないです」とキッパリ。その矛盾に岩井は「どっちなの？」とあきれていた。