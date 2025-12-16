¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯·ë²Ì¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¡¢2ÅÙÌÜ¸ò¾Ä¤Ç1300Ëü±ßÁý¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡½é²ó¸ò¾ÄÊÝÎ±¤«¤é¶â³Û¾åÀÑ¤ß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç2²óÌÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1300Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð6800Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡5Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿1²óÌÜ¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢ÊÝÎ±¤·¤¿¡£
¡¡2²óÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¶â³Û¤Î¾åÀÑ¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬½ù¡¹¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢µåÃÄÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡£2²óÌÜ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇËÍ¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯·ë²Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£