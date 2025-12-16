Ãó¼Ö¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ëÈáÄË¤ÊÌÄ¤À¼¡¢¼Ö¤Î²¼¤Ç¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¤ò·Þ¤¨¤¿¤é¢ª°¦¸¤¤Î»à¤ËÎÞ¤¹¤ë»ô¤¤¼ç¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ë
°ìÂÎ¤É¤³¤«¤é¡ª¡©ÆÍÁ³Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿»ÒÇ¤ÎÌÄ¤À¼
2022Ç¯9·î29Æü¡¢Ìë8»þÈ¾¤´¤í¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯»ÒÇ¤ÎÈáÄË¤ÊÌÄ¤À¼¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤âÌÄ¤»ß¤à¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤¤é¤ì¤º³°¤ØÃµ¤·¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Á¤³¤ÁÃµ¤·²ó¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Âð¤«¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤â»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ÅÊý¤Ê¤¯°ìÅÙ²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤Þ¤¿ÌÄ¤À¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤ÆÃó¼Ö¾ì¤Ø¡£¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¼Ö¤Î²¼¤Ë¾®¤µ¤Ê»ÒÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
»ÒÇ¤Ï¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤ÆÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤È¤«»ÒÇ¤ò½õ¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢»ÒÇ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
²È¤ØÌá¤ëÆ»¤¹¤¬¤é¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÊÝ¸î¤·¤¿Ç¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²æ¤¬²È¤Ë¤ÏÀè½»¸¤¤â¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔ´·¤ì¤Ê»ä¤¬°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤¬¤á¤°¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â»ÒÇ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ï¶¯¤¯±ï¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î²¹¤â¤ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Åö»þÀ¸¸å¿äÄê1¥«·î¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¤Ê¤³¤Ç¤¹¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢Ãã¥È¥éÇ¤È¤·¤Æ¤ÏÈïÌÓ¤Î¿§¤¬Çö¤¯¡¢¤¤ÊÊ´¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡×
ÉáÃÊ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤±¤ì¤É¡ÄÈá¤·¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë
¤¤Ê¤³¤¯¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æµ¢Âð¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡£¤¹¤Ç¤ËÌë¤â¹¹¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÀè½»¸¤¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¸¤Î¤Ê¤«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSNS¤ÇÇ¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤Ê¤³¤¯¤ó¤ÏÉÔ°Â¤«¤é¤«¡¢¥·¥ã¡¼¥·¥ã¡¼¤È°Ò³Å¤·¡¢ÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍâÆü»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢¤¤Ê¤³¤òÏ¢¤ì¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¤¤Ê¤³¤¯¤ó¤È¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢°ÂÁ´¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ç¤ÏÆ°¤¤¬Áá¤¯¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤ò¤Ä¤¤¤ÆÃ¦Áö¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬È´¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢º£¤ÏÃ¦ÁöÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥¿¥°ÉÕ¤¤Î¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¸¸å2¥«·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ö¤ê¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡Ä¡ª
¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÂ¼¼¤Î¤Õ¤¹¤Þ¤òÄÞ¤Ç·ê¤À¤é¤±¤Ë¤·¤¿¤ê¡Ä¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤¤Ê¤³¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤âº£¤Ç¤Ï¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×
¤¤Ê¤³¤¯¤ó¤Ï¡¢¼ê¸ü¤¤¥±¥¢¤È°¦¾ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¹¤¯¤¹¤¯¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢17Ç¯¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿Àè½»¸¤¤¬Æú¤Î¶¶¤Ø¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÄÀ¤ß¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤Ê¤³¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¤½¤Ð¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢¤¤Ê¤³¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¾Ð´é¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤Ê¤³¤¯¤ó¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¡×
¤¤Ê¤³¤¯¤ó¤Ï¸½ºß3ºÐ¡£ÊÝ¸îÅö»þ¤ÏÂÎ½Å¤ï¤º¤«480g¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï5.6kg¤Ë¡£¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ³èÈ¯¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´¶¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ç¡¢¤È¤¤É¤¡Ø¼Â¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡Ä¼ê¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤ÀÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Êú¤¯¤¤Ê¤³¤¯¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡¼¡£
¡Ö²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤¤ÈÌþ¤ä¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ä¤ó¤Á¤ãË·¼ç¤À¤±¤ì¤É¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤À¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤Í¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë