遊び心満載！ 歴代モデルを描いた「光る軽トラ」

ダイハツは2025年12月16日、幕張メッセ（千葉市）で2026年1月9日から開催される「東京オートサロン2026」および、インテックス大阪（大阪市）で2月13日から開催される「大阪オートメッセ2026」の出展概要を発表しました。

今回はトヨタと共に北ホールへ出展し、「ダイハツメイ」をテーマにした個性的なカスタマイズカー5台がお披露目されます。

今回のダイハツブースで一際注目を集めそうなのが、軽トラック「ハイゼット」をベースにした2台のコンセプトモデルです。

まず1台目は、「ハイゼット トラック PTO ダンプ 大発命（ダイハツメイ）」。

「世代を超えて、人の輪を繋いで笑顔に」という想いが込められたこのモデルは、いわゆる“デコトラ”風のド派手な架装が特徴です。

オリジナルフロントバイザーに加え、シートデッキキャリアには発光するダイハツロゴを配置。

さらにユニークなのが荷台のギミックで、歴代ハイゼットをモチーフにしたパネルを持ち上げると「輪投げの的」が現れる仕様になっています。

ボディには手書き風の「吸入ガス発動機」や往年の「ミゼット」のイラストが描かれています。

そのほか、内装にはダイハツゆかりの地である大阪府池田市の「ウォンバット」や大分県中津市の「さつき」などをあしらい、同社の歴史と地域への愛着を表現した一台に仕上がっています。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1835mmで、660cc自然吸気エンジンを組み合わせた5速MT仕様となっています。

もう1台の商用車カスタムは、「ハイゼット トラック パネルバン EXTEND3」です。

こちらは近年需要が高まっているアウトドアシーンを意識したモデルで、その名の通り「拡張（EXTEND）」機能を持っています。

最大の特徴は、停車中に荷室をスライドさせてフロアを延長できる点です。

これにより休憩スペースなどが広がり、軽トラックながらゆとりのある空間活用が可能になります。

また、荷台下には専用のサイドパネルを装着し、積載能力も向上させています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1940mmと、背高なプロポーションとなり、660cc自然吸気エンジンにCVTを組み合わせた仕様です。

■都会派「オトナ黒カスタム」と「カジュアル」なムーヴ

商用車だけでなく、軽乗用車のカスタマイズ提案も3台用意されました。

シックな大人の雰囲気を纏っているのが「ムーヴ クロメキ」と「タント カスタム クロメキ」の2台です。

「ムーヴ クロメキ」は、ダークトーンにこだわった内外装で「落ち着いた大人のかっこよさ」を追求。

マットグレーのボディカラーやスウェード調の内装素材を採用し、光るフロントグリルで上質さを演出。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mmで、660cc自然吸気エンジンにCVTを組み合わせた仕様です。

一方の「タント カスタム クロメキ」は、都会の夜に映える迫力をフロントフェイスで表現。

グレーとパープルを組み合わせたインテリアにより、艶やかで上品な世界観を作り上げました。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1755mmで、660cc自然吸気エンジンにCVTを組み合わせた仕様となっています。

また、これらとは対照的にカジュアルさを前面に押し出したのが「ムーヴ #ootd（オーオーティーディー）」です。

モデル名の「#ootd」はSNSで「今日の服装（Outfit Of The Day）」を紹介する際に使われるハッシュタグに由来します。

その名の通り、ファッションを楽しむようにクルマも楽しむことを提案しており、ブルーとホワイトのツートンカラーやデニム調のインテリアで、気軽なお出かけにぴったりの一台となっています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1655mmで、660cc自然吸気エンジンにCVTを組み合わせた仕様です。

※ ※ ※

ダイハツは今回の出展テーマとして「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」を掲げています。

生活に身近な軽自動車だからこそできる、わくわくするような遊び心や、日常を彩るスタイリッシュな提案。実車は2026年1月9日から幕張メッセで確認することができます。