トヨタ新型「GR GT＆GT3」“走る姿”を世界初公開へ！

TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は2025年12月16日、「東京オートサロン2026」（2026年1月9日〜11日、幕張メッセ）の出展概要を発表しました。

TGRは、ダイハツや豊田自動織機などとともに北ホールに出展し、トヨタグループが一丸となって東京オートサロン2026を盛り上げます。

【画像】超かっこいい！ これが「新型GR GT」です！（30枚以上）

今回のTGRブースでは、2025年12月5日にワールドプレミアされた新たなフラッグシップモデル「GR GT」と「GR GT3」を一般ユーザーに初めて公開します。

さらに、屋外会場では、GR GT、GR GT3、およびラリー車両を用いたデモランを実施する計画で、GR GTとGR GT3の走行はこれが世界初公開となります（1月10日に実施）。

そのほか、TGRブースでは、GR GT、GR GT3においてトヨタが初採用するオールアルミニウム骨格や、4リッターV型8気筒ツインターボエンジンのカットモデルを間近で見られる展示も準備しています。

また、現在開発中の「GRヤリス」の特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」や、「GRヤリス セバスチャン オジェ 9x World Champion Edition」などのコンセプトモデルを含む、複数の車両も公開される見込みです。

さらに、会場内に設けたグッズストアにて、TGR公式グッズの販売を実施します。

放映中のTVCM『THE OVERTAKE』をモチーフとした、「TOYOTA 2000GT」、「Lexus LFA」、GR GTの1／43スケールモデルカー3台セット、GR GT3の1／43スケールモデルカー、アイウェアブランド・OAKLEY（アメリカ）とのコラボレーションサングラス、アパレルブランド・NEW ERA（アメリカ）との新作コラボレーショングッズなど、東京オートサロンで新発売となるグッズも複数用意されます。

加えて、TGRは、現在提供中のTGR公式アプリ「GR Passport」を「GR app」にリニューアルし、東京オートサロン開催期間中の1月9日よりダウンロードを開始します。

GR appには新たな機能を多数搭載します。具体的には、ユーザーの愛車をアプリ内のガレージで楽しめる「Home Garage」機能や、車両・パーツの購入、イベントへの参加を通じてランクを上げ、さまざまな特典と交換できるシステム、新車の抽選販売への応募など、既存の「GR Passport」の機能に加え、カーライフをさまざまな場面で盛り上げるアプリへとアップデートされる予定です。詳細は今後順次公開されます。

そのほか、GRヘリテージパーツからは、「A80スープラ」用ダッシュボードの試作品が参考展示され、会場ではこの部品を、販売中のメーター周辺のパネル復刻部品と組み合わせて展示します。

また、2026年5月発売予定の「AE86」用4A-GEエンジンのシリンダーヘッド／シリンダーブロックをはじめ、2026年に発売を予定している「A70」、「80スープラ」、「ランドクルーザー」用の復刻部品を複数出展します。

GRパーツからは、販売中の一部車種に搭載されているサーキットモードの機能を拡張し、愛車のポテンシャルを引き出した走りをより多くのシチュエーションで楽しめる新商品、「GR PERFORMANCE SOFTWARE」を体感できる展示を設けます。

今後発売予定のGRパーツや、開発中の参考展示など多数のパーツも出展される見通しです。