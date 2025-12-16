西スポWEB OTTO!が主宰する学生スポーツゼミ(ゼミ長・市川圭之介日本経済大学教授)を受講している大学生、釣川 梨久(つりかわ りく)さんが、福岡市を拠点に活動するビーチバレー男子日本代表・郄橋 巧(たかはし たくみ)選手を取材しました。

壮絶な過去の経験を乗り越えてきた

「僕自身もいじめを受けた過去があって、自分と同じ境遇の子どもたちの居場所を作りたいんです」

そう力強く語ってくれたのは現在ビーチバレー日本代表で活躍している郄橋 巧選手だ。真っ黒に日焼けした姿は、まさに熱血漢そのもの。

郄橋選手がビーチバレーに出会ったのは大学生の時。元々高校まではインドアでプレーしておりインターハイでは三位入賞も果たした実績を持つ。当時のポジションは「守備の要」であるリベロだった。

【郄橋】「たまたまお台場で四人制の大会に出場してビーチバレーの楽しさに気づいて、のめりこんでいきました、それがビーチバレーとの出会いです」

本来、大学ではバレーボールからは離れて柔道整復師を目指すつもりだったが、突然訪れたビーチバレーとの出会いが郄橋選手の人生を大きく変えることになる。

ビーチバレーは広く知られているインドアのバレーボールとは似ているが、全く別競技と表現されるほど奥が深い。

【郄橋】「インドアとの一番の違いは自然の影響を受けることです、雨風や気温などが違うフィールドで、いかに自分のベストを出せるかというセルフマネジメント能力が必要になってきます」

コート上には二人しかいないため、ペアの選手とのより高度なコミュニケーションや連携が、常に求められる。

【郄橋】「ファンの方が言っていたのは、インドアと違って選手との物理的距離が近く、実際に砂が飛んできたり会話が聞こえたりして迫力が桁違いだということです」

実際にビーチバレーのルールには観客とコートの距離規定は設けられておらず、非常に近い位置から試合観戦が可能となっている。

ビーチバレーの普及にも尽力

そんな郄橋選手は月に1回、福岡市早良区の百道浜の海岸で子どもたち向けにビーチバレー教室を行っている。

【郄橋】「まだまだ始めたばかりで何もかもが手探りです、ビーチバレーの指導をしたいというよりも、子どもたちがとにかく楽しんで自分を出せるコミュニティみたいなものを提供したくて」

子どもたちと砂上で走り回る姿は、先生というより爐澆鵑覆侶撒瓩箸いΠ象だ。

ビーチバレー教室を終えて一息つくとお菓子の交換や花火が始まった。「待ってました」と言わんばかりの子どもたちの笑顔を見ながら、満足げな顔を浮かべる郄橋選手の表情が特に印象的だった。

【郄橋】「以前は『ANAあきんど』に所属して仕事をしながら競技もしてという生活を送っていたんですが、これまで全く経験のないオフィス業務も経験して、電話対応すらまともにできずにいました」

自身の苦い経験を振り返った。その上で

「しんどかったですけど、自分にできることはなにかということを考えるきっかけになって、自分にできることでたくさんの人にワクワクを伝えたいと強く意識し始めました」

こども達に伝えていきたいこと

【郄橋】「子どもたちにはスポーツを通して前向きになってもらいたいというのが自分の中でのテーマで、自分自身が過去にいじめを受けて何度も命を絶とうとした経験があります。同じ思いをしている子たちの居場所を作ることは、今後も継続的にやりたい」

ロサンゼルス五輪へ再挑戦

2028年に控えているロサンゼルス五輪についても意欲を示す。

【郄橋】「パリ五輪出場を逃した後、実際にパリの会場に足を運んで試合を観戦しました。『次の五輪には出場する』。自分が頑張る姿を見て、共に頑張ってくれる人がいるはずだと決意し、現役続行を決めました」

日本代表監督にはビーチバレーの名将スティーブ・アンダーソン氏が就任。アジア大会でのメダル獲得や五輪出場に向けて一丸となっている。これからも「博多のMr.ビーチバレー」から目が離せない。