¥í¥Ã¥Æ¡¦»³¸ý¹Òµ±¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤¤¤«¤ËÎäÀÅ¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¡¢¡Ö¤¢¤È¤ÏÎý½¬¤¹¤ë¤À¤±¡×
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÊ¡±º¤µ¤ó¤ÈËÙ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¢¤¢¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ì¤À¤±Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁá¤¯¤È¤Ã¤Æ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦Îý½¬¤òËÙ¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦»³¸ý¹Òµ±¤Ï8·î¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥¿¥¤µÏ¿¤È¤Ê¤ë4ÂÇ¿ôÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤¹¤È¡¢²ù¤·¤µ¤Î»Ä¤ë1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Ï22Ç¯¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³Æó·åËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºòµ¨¤Ï³«Ëë4ÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¤¬¸Î¾ã¤ä¼«¿È¤Î¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¯ËþÂ¤Î¤¤¤¯À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤º¡¢º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤º¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÅ¶¨¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤«¤é¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥Ä¥¤Îý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«¼ç¥È¥ì¤«¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¿§¡¹»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»î¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤«¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿§¡¹»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µîÇ¯¤Ï²ø²æ¤·¤Æ¿¶¤ê¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¥ã¥ó¥×¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÀÐ³ÀÅç½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤ò¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤ÏÂÇ·âÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¤È¤«¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯Á°¤Ë¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ï¤ËÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿2·î16Æü¤Î³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·2ÂÇÀÊÌÜ¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÅ¬»þÂÇ¡¢2·î18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢2·î22Æü¤ÎÃæÆü¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÏÆ£Åè·ò¿Í¤«¤éºò½©¤«¤éÂÇ·âÎý½¬¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËËÜÎÝÂÇ¡£³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îý½¬»î¹ç¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Ï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.200¡Ê30¡Ý6¡Ë¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢4ÂÇÅÀ¤È¡¢ßõÎõ¤Ê³°Ìî¼êÁè¤¤¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢³«Ëë¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¡¢¤ä¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¤¡×¡£3·î15Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÆó·³³«ËëÀï¤«¤é8»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ÈÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£3·î½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.364¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£4·î5Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç.350¤¢¤Ã¤¿ÂÇÎ¨¤â½ù¡¹¤Ë²¼¹ß¤·¡¢4·î19Æü¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.257¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤³¤È¡¢²¿¤«¤¤¤¤·Á¤Ç¸«ÉÕ¤«¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢4·î29Æü¤Îµð¿ÍÆó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤¿»þ¤ËÅê¼êÊý¸þ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¸þ¤±¤Æ¹½¤¨¤¿¤ê¡¢5·î3Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÆó·³Àï¤Ç¤Ï3ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤¿¹½¤¨¤Ê¤É»î¹Ôºø¸í¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢5·î5Æü¤ÎÀ¾ÉðÆó·³Àï¡¢0¡Ý2¤Î5²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢»åÀîÎ¼ÂÀ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î129¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î°ìÈ¯¡¢5·î11Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¡¢4¡Ý0¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¿¹Í£ÅÍ¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¡Ê»åÀî¤«¤é¤ÎËÜÎÝÂÇ¡Ë¤Ï¿¶¤Ã¤¿¤é°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¿¹¤µ¤ó¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ë¹½¡¢´°àú¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢¿¹¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿5·î11Æü¤ÎDeNAÆó·³Àï¤Ï3°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯5·î13Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¤Ç¤Ï2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ7ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£
¡¡Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ5·î14Æü¤Ëº£µ¨½é¾º³Ê¡£5·î22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü°Ê¹ß½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿5·î31Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¡Ö·Ò¤¤¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èº£µ¨½éÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡5·î22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢6·î4Æü¤Ë°ì·³ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Çò¹õ¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢7·î11Æü¤Î³ÚÅ·Æó·³Àï¤Ç¤Ï¡¢0¡Ý1¤Î7²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢Ãæ¹þÍÛæÆ¤¬3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î126¥¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ÏÇòÌÚ¤Î¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï¡Ö¾ï¤Ë°ì·³¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢7·î29Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡¢¤½¤Î´Ö9ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£7·î30Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢0¡Ý0¤Î½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢°Â¾ë·òÂÁ¤¬3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î5µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ËÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë3¥é¥ó¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£»³¸ýËÜ¿Í¤â¡Ö°Â¾ëÅê¼ê¤«¤éÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°ìÈ¯¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¹ß³Ê¸å¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤³¤½.240¡Ê100¡Ý24¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢31ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·8·î5Æü¤Ë°ì·³ºÆ¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¡¢¡Ø7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¡Öº£Æü1Æü¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢1ÂÇÀÊÌÜ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢0¡Ý0¤Î2²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ÀèÈ¯¡¦Á°ÅÄÍª¸à¤¬1¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤È¤ï¤«¤ë¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹ë²÷¤ÊÂè1¹æ3¥é¥ó¡£
¡¡5¡Ý1¤Î6²óÌµ»à»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤É¤³¤ËÈô¤ó¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤½ê¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÄÅ¿¹Í¨µª¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î150¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÅ¬»þÂÇ¡£¤µ¤é¤Ë6¡Ý3¤Î8²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢º¸¤ÎµÜ粼ñ¥¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î148¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Íâ6Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤â¡Ø7ÈÖ¡¦¥ì¥Õ¥È¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢0¡Ý9¤Î6²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¡Ö´Å¤¯Íè¤¿µå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿¥·¥ó¥«¡¼¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤¹2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£»³¸ý¤ÏZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç2»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¡£
¡¡8·î19Æü¤«¤é¤Î³ÚÅ·3Ï¢Àï¤Î»³¸ý¤Ï¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø7ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ù¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿19Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢0¡Ý2¤Î2²óÌµ»àÆóÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡Ö25ºÐ¡¢1ËÜÌÜ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢´ß¹§Ç·¤¬1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î143¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±¦¤Ë¡È»³¸ý¤é¤·¤¤¡ÉÂÇµå¤ÎÂè3¹æ2¥é¥ó¡£
¡¡º£µ¨½é¤á¤Æ4ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Íâ20Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡¢¡Ö1¡¢2ÂÇÀÊÌÜÂÇ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹ÄÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤ê°ìÁØ½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢2¡Ý2¤Î7²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢À¾³À²íÌð¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿6µåÌÜ¤Î143¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥Õ¥È¥é¥°¡¼¥óÀÊ¤Ë·è¾¡¤ÎÂè4¹æ3¥é¥ó¡£
¡¡21Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ï¡¢¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤¿¡£0¡Ý0¤Î½é²óÆó»à»°ÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÂíÃæÎÆÂÀ¤¬1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿2µåÌÜ¤Î145¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢2¡Ý1¤Î4²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢ÂíÃæ¤¬1¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é3µåÌÜ¤Î134¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤òº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÊü¤ê¹þ¤àÂè6¹æ2¥é¥ó¡£
¡¡Àª¤¤¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»³¸ý¤Ï¡¢8¡Ý1¤Î4²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¼ÆÅÄÂçÃÏ¤¬2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î148¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂè7¹æ2¥é¥ó¡£¤³¤ì¤¬»³¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ22Ç¯9·î22Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤Î²ÝÂê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¡È·ÑÂ³¡É¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥«¥®¤À¤Ã¤¿¡£·ª¸¶·òÂÀÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¤È¤«¤¬Áá¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¾¯¤·²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Î¼Â¤è¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂêÅÀ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤³¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òºÇ¸å¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï8·î¤Î1¥ö·î¤ÇÂÇ¤Ã¤¿7ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³¸ý¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤È¤«¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÏÂÇ¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤ÇÎÏ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÎäÀÅ¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¢¤È¤ÏÎý½¬¤¹¤ë¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ5Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤Ä¡£Íèµ¨¤³¤½¡¢ËÜÊª¤Î±¦¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ