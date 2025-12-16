Image: siroca

部屋干しの乾燥時間を、約82％も短縮。

とにかく外干しが乾きにくいこの季節。一方、部屋干しをするとモワッとした部屋干し臭が気になることも。

そこで見つけたのが、部屋干し臭を軽減するという「イオニシモ®」なる技術を搭載した、シロカのサーキュレーター。部屋干しに限らず年中快適な風を生み出してくれます。

ヒーター、扇風機、衣類乾燥、空気循環の1台4役

Image: siroca siroca「HOT&COOLサーキュレーター ポカクール」2万4860円（税込）

シロカの「HOT&COOL サーキュレーター ポカクール」は、その名の通り温風と送風を使い分けられるサーキュレーター。部屋干しのほかにも、今の季節には足元用ヒーターとしても活用できる優れものです。

Image: siroca

本体サイズは幅28.5 cm×奥行26.5cm×高さ31.5cmとコンパクトながら、独自の「ふわビューン UZU（うず）」で大風量。温風は約3.5m、送風は約20m先まで風が届き、静音なのに大風量でお部屋の空気を循環させることができるのです。

Image: siroca

サーキュレーターとあって、上下90°、左右100°または上下＋左右で設定できる「首振り運転」も。首振り範囲を指定することで欲しいところだけに風を届ける「ここピタ」機能を搭載しているので、無駄なく風を届けることができます。

Image: siroca

シロカによると、自然乾燥に比べて約82％早く乾く結果に。2kg分の洗濯物を約120分で乾かすことができたとのこと。これだけ早く乾くと時短はもちろんだけど、洗濯物の溜まるストレスまで軽くなるはず。

「イオニシモ®」で部屋干し臭を軽減

さらに注目なのが、部屋干しに活躍するキモとなる機能が「イオニシモ®」。

総合電子部品メーカーの村田製作所が高圧回路技術や絶縁技術、構造設計技術を注いで開発したというこのイオニシモ®は、マイナスイオンとオゾンを発生させることで、空気中のにおい成分やカビ菌、アレル物質を軽減。このことで生活臭や部屋干し臭を抑制するのだとか。この技術とパワフルなアーチ首振りをもって、賢く洗濯物を乾かすことができるのです。

Image: siroca

部屋干しの強い味方になるだけではなく、この季節は補助暖房、夏にはサーキュレーターとして活躍する「HOT&COOL サーキュレーター ポカクール」。1台持っておけば、年中デイリーに使いどころがありますね。

Source: シロカ