¡ÖÁÛÁü¤Î¾å¤ò¤¤¤¯¡×É¹Àî¤¤è¤·à¶¯Îõ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥Èá°Ëâ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö²Î¾§ÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×¤ÎÀ¼
¡Ö³Õ²¼¤Ë¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¤È¶¦±é¡£¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖFNS²ÎÍØº×´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ä³Õ²¼¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡²»³ÚÆÃÈÖ¤Î¡ÖFNS²ÎÍØº×¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖÀ»µ²ËâII¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤È¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤Í¡¢¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤È³Õ²¼¤Ë¶¯¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ä¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢³»¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Î³Õ²¼¤ÈÀÖ¤¤ÌÓ¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤¿°áÁõ¤ÎÉ¹Àî¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Ä¤âÁÛÁü¤Î¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤ÎºÍÇ½¡×¡Ö²Î¾§ÎÏ¤ª¤Ð¤±¡×¡ÖÀ¸¤Êý¡¢¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£