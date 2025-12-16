ÊÝÎ±¼ÔÂ³½Ð¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð¤Ï2²óÌÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ç¥µ¥¤¥ó¡¡1300Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬16Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç2²óÌÜ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1300Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð6800Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡5Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿1²óÌÜ¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç4¿Í¤¬ÊÝÎ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÄÅ¤Ï2¿ÍÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇ¯Êð¤ÎÄó¼¨³Û¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢Á°È¾Àï¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢²Æ¾ì°Ê¹ß¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·6¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦92¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Ö²ù¤·¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ1Ç¯´Ö¥Õ¥ë¤Ç¤Þ¤ï¤ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âËÉ¸æÎ¨¤Ï¼«¿È½é¤Î1ÅÀÂæ¡£¡ÖÁ°È¾2·³¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¸«¤Ä¤á¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö26¡×¤«¤é¡Ö19¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö2·å¾¡Íø¡£1Ç¯´Ö¥Õ¥ë²óÅ¾¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£