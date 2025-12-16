¡Ö¥¢¥ï¥ï¡Ä¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¡Ä¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅ£ÉÕ¤±¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡¼¡ª¡×¿å¸Í²«ÌçàÌ¾ÊªÆþÍá¥·¡¼¥óá¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¸æ»Ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó¡Ä¡×¡ÖÅ·²¼¼è¤ì¤½¤¦♡¡×
¡¡39ºÐ½÷Í¥¤¬ºÆ¤ÓàÌ¾ÊªÆþÍá¥·¡¼¥óá¤ËÄ©Àï¡Ä¡£ÍÅ±ð»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò(Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô½Ð¿È)¡£
¡¡2017Ç¯¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿ÉðÅÄÅ´Ìð(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¼ç±é¤Î¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¥·¥ê¡¼¥º(BS-TBS)¤Ë¡¢¤¯¥Î°ì(½÷Ç¦¼Ô)»íÇµÌò¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¼ÄÅÄ¤Ï¡¢¿å¸Í²«Ìç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÆüËÜÈ±¤ÇÍá°á¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤Ç1¿Í¤¿¤¿¤º¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÉðÅÄ¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡¡28Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëºÇ¿·ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤â¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬¡Öº£²ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª»íÇµ¤ÎÆþÍá¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢àÌ¾ÊªÆþÍá¥·¡¼¥óá¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÍá°á¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥¢¥ï¥ï¡ª¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆþÍá¥â¡¼¥É¡×¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¸æ»Ñ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤ë¡¼¡ª¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó±ð¤Ã¤Ý¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¿¤éÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÅ·²¼¼è¤ì¤½¤¦♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£