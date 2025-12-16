Ëå¤Ï¤¬¤ó¤Ç8Ç¯Á°ÀÂµî¡ÄºÆ²þÌ¾È¯É½¤Î¾®ÎÓËãÌíàÉ×ÉØ¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥óá¿´µ¡°ìÅ¾¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡Àè·î¡¢ºÆ²þÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¾®ÎÓËãÌí¥¢¥Ê¤ÎàÉ×ÉØ¤Ç¥¤¥á¥Á¥§¥óá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É×¤ÇÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¶ã¤µ¤ó¤ÈÈþÍÆ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡ÖAkira·¯¤Ï¡ÄÌÀ¤ë¤á¤ªÇ¤¤»¥«¥é¡¼and¤ªÇ¤¤»¥«¥Ã¥È¡×¡Ö»ä¤Ï¥ì¥Ã¥É·Ï¤ªÇ¤¤»¥«¥é¡¼¤Ë¤ªÇ¤¤»¥«¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×ÉØ¤Ç¼Ì¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¸«¤ÆÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2003Ç¯¡¢¾®ÎÓ¥¢¥Ê¤ÏTBS¤ËÆþ¼Ò¤·09Ç¯¤ËÂà¼Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿Íµ¤¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£17Ç¯¤ËËå¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤¬Æý¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎËö¡¢34ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£18Ç¯¤Ë¤ÏÀ°ÂÎ»Õ¤ÎÔ¢¸÷¶ã¤µ¤ó¤È·ëº§¡£Àè·î3Æü¤Ë¤Ï¡ÖÔ¢¸÷¿¿Ìí¤Ë²þÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓËãÌí¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾®ÎÓËãÌí¤ò¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆ²þÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£