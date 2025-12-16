16日午後2時38分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の函館市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□北海道

函館市

■震度2

□北海道

千歳市 白老町



□青森県

平内町 外ヶ浜町 八戸市

三沢市 野辺地町 七戸町

六戸町 横浜町 東北町

おいらせ町 三戸町 五戸町

青森南部町 階上町 むつ市

東通村



□岩手県

普代村 盛岡市 二戸市

八幡平市 岩手町 矢巾町

軽米町

■震度1

□北海道

七飯町 鹿部町 渡島森町

恵庭市 北広島市 室蘭市

苫小牧市 登別市 厚真町

安平町 むかわ町 札幌東区

江別市 長万部町 福島町

木古内町 長沼町 胆振伊達市

壮瞥町 日高地方日高町 新ひだか町

浦河町 様似町 標津町

別海町



□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

今別町 蓬田村 鶴田町

中泊町 十和田市 六ヶ所村

田子町 新郷村 大間町

風間浦村 佐井村 藤崎町



□岩手県

宮古市 久慈市 山田町

岩手洋野町 滝沢市 葛巻町

紫波町 九戸村 一戸町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 宮城美里町 石巻市

松島町



□秋田県

三種町 大館市 鹿角市

北秋田市 小坂町 大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。