16日午後2時38分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、北海道の函館市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□北海道
函館市

■震度2
□北海道
千歳市　白老町

□青森県
平内町　外ヶ浜町　八戸市
三沢市　野辺地町　七戸町
六戸町　横浜町　東北町
おいらせ町　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町　むつ市
東通村

□岩手県
普代村　盛岡市　二戸市
八幡平市　岩手町　矢巾町
軽米町

■震度1
□北海道
七飯町　鹿部町　渡島森町
恵庭市　北広島市　室蘭市
苫小牧市　登別市　厚真町
安平町　むかわ町　札幌東区
江別市　長万部町　福島町
木古内町　長沼町　胆振伊達市
壮瞥町　日高地方日高町　新ひだか町
浦河町　様似町　標津町
別海町

□青森県
青森市　五所川原市　つがる市
今別町　蓬田村　鶴田町
中泊町　十和田市　六ヶ所村
田子町　新郷村　大間町
風間浦村　佐井村　藤崎町

□岩手県
宮古市　久慈市　山田町
岩手洋野町　滝沢市　葛巻町
紫波町　九戸村　一戸町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　一関市　奥州市

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　宮城美里町　石巻市
松島町

□秋田県
三種町　大館市　鹿角市
北秋田市　小坂町　大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。