北海道で最大震度3の地震 北海道・函館市
16日午後2時38分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、北海道の函館市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□北海道
函館市
■震度2
□北海道
千歳市 白老町
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
三沢市 野辺地町 七戸町
六戸町 横浜町 東北町
おいらせ町 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町 むつ市
東通村
□岩手県
普代村 盛岡市 二戸市
八幡平市 岩手町 矢巾町
軽米町
■震度1
□北海道
七飯町 鹿部町 渡島森町
恵庭市 北広島市 室蘭市
苫小牧市 登別市 厚真町
安平町 むかわ町 札幌東区
江別市 長万部町 福島町
木古内町 長沼町 胆振伊達市
壮瞥町 日高地方日高町 新ひだか町
浦河町 様似町 標津町
別海町
□青森県
青森市 五所川原市 つがる市
今別町 蓬田村 鶴田町
中泊町 十和田市 六ヶ所村
田子町 新郷村 大間町
風間浦村 佐井村 藤崎町
□岩手県
宮古市 久慈市 山田町
岩手洋野町 滝沢市 葛巻町
紫波町 九戸村 一戸町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 一関市 奥州市
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 宮城美里町 石巻市
松島町
□秋田県
三種町 大館市 鹿角市
北秋田市 小坂町 大仙市
