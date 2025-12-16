JR各社は年末年始の新幹線などの予約状況を発表しました。下りは今月27日と30日、上りは来月3日がピークだということです。

JR各社によりますと、今月26日から来月4日までの年末年始の期間、新幹線などの指定席の予約はきのう（15日）の時点であわせておよそ524万席となっていて、去年と比べて2%増加しました。

▼下りのピークは今月27日と30日で、27日の午前に東京駅を出発するJR東海の東海道新幹線「のぞみ」はすでに満席となっています。

JR東日本の東北新幹線などは、27日から30日の間、夜の時間を除いてほぼ満席だということです。

▼上りのピークは来月3日で、東海道新幹線では2日から3日の午後にかけて東京駅に到着する「のぞみ」と「ひかり」で混雑がみられるということです。

東北新幹線なども2日から4日の間はほぼ満席だということです。

また、東海道・山陽新幹線「のぞみ」は全席が指定席となるため、利用の際には注意が必要です。

JR東海は「ピーク日をはじめとした一部の時間帯では駅の混雑が予想されるので、日時をずらした利用も検討してほしい」としています。