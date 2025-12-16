157.37　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.16　エンベロープ1%上限（10日間）
155.99　21日移動平均
155.76　一目均衡表・基準線
155.65　一目均衡表・転換線
155.60　10日移動平均
15474　現値
154.61　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.05　エンベロープ1%下限（10日間）
152.63　一目均衡表・雲（上限）
151.06　100日移動平均
149.99　一目均衡表・雲（下限）
148.38　200日移動平均

ボリンジャーバンド2シグマ下限がサポート。今日の安値は154.68