テクニカルポイント ドル円 ボリンジャーバンド2シグマ下限サポート
157.37 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.16 エンベロープ1%上限（10日間）
155.99 21日移動平均
155.76 一目均衡表・基準線
155.65 一目均衡表・転換線
155.60 10日移動平均
15474 現値
154.61 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
154.05 エンベロープ1%下限（10日間）
152.63 一目均衡表・雲（上限）
151.06 100日移動平均
149.99 一目均衡表・雲（下限）
148.38 200日移動平均
ボリンジャーバンド2シグマ下限がサポート。今日の安値は154.68
