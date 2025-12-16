東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【米国】

ナスダックが24時間取引を検討、26年後半開始予定（ロイター）

26年後半に週5日連続取引開始、現在の16時間から23時間に拡大

日中は午前4時開始し20時終了、夜は21時開始で翌午前4時に終了



【NZ】

NZ財務省最新経済予測

26年までの12カ月間の年間平均成長率1.7%と予想、2.9%から下方修正

27年6月までの12カ月間で平均成長率3.4%に上昇、その後2.5%まで減速

