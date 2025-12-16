東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
特に目立った経済指標の発表はありませんでした
※要人発言やニュース
【米国】
ナスダックが24時間取引を検討、26年後半開始予定（ロイター）
26年後半に週5日連続取引開始、現在の16時間から23時間に拡大
日中は午前4時開始し20時終了、夜は21時開始で翌午前4時に終了
【NZ】
NZ財務省最新経済予測
26年までの12カ月間の年間平均成長率1.7%と予想、2.9%から下方修正
27年6月までの12カ月間で平均成長率3.4%に上昇、その後2.5%まで減速
