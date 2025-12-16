俳優ディーン・フジオカ（45）が16日、東京・港区のテレビ朝日で、ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）最終回直前取材会に、主演する大泉洋（52）と出席した。

同作は、会社をクビになり人生のどん底にいたサラリーマンが「ちょっとだけ」超能力を持つことで、仲間たちと世界を救うために奔走するSFラブロマンス。大泉は触れた人間の心の声が聞こえる能力を持つ文太、フジオカは触れたものを“花咲かせる”桜介を演じている。

「あっという間だった」と振り返ると、「チームの一体感が出てきたと思ったら終わってしまった」と振り返った。

撮影では「劇団のリハが印象的だった」という。劇団とは、同作でちょっとだけ超能力をもった文太、桜介、高畑淳子演じる円寂、宇野祥平演じる半蔵と宮崎あおい演じる四季の5人の“ビットファイブ”。大泉は「テストのテスト」と称した。ディーンは「カメラが回らないとアイデアが出る」とし、ある意味この“劇団のリハ”が根幹になっていたことを明かした。

演じる桜介は筋肉質な花屋。「海外で役者を始めたころは（桜介のような役を）演じていたけど、日本ではあまり演じなくなって、勝手に過ぎ去ったと思っていたものが自分の中に残っていた」とし、「演じることがより好きになった」という。「桜介に大好きっていってやりたい」とすると、「続編、お願いします」と訴えた。

大泉は「スケジュールは開けている」とすると、「後はテレ朝がお金を出してくれるかどうか」とテレ朝にプレッシャーをかけた。

ディーンは最終回について、「最後のセリフがすごくグッときた」とした。その上で「何を手放して、何を守るのかの決断が1つの注目すべき点」とし、「一視聴者としても楽しい。どういう物語が発表されるのかドキドキワクワクです。リアルタイムで一緒に楽しみましょう」と呼びかけた。