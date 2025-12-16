プロ野球・西武は16日、巨人を戦力外となっていた高橋礼投手との育成契約を発表しました。背番号は136となります。

高橋投手は2017年ドラフト2位で専修大からソフトバンクに入団。19年には23先発で12勝・防御率3.34をマークし新人王を獲得しました。翌年にはリリーバーとして52試合に登板。しかしその後は徐々に出場数が減少し、23年オフにトレードで巨人に移籍しました。移籍2年目の今季は1軍出場とはならず、オフに戦力外となりました。

高橋投手は契約を行い「野球を続けたいという思いが強いなかで、その環境をライオンズが用意してくださいました。だからこそ、1日でも早くチームの戦力になれるよう、自分自身を高めていきたいと思っています。ライオンズの優勝に貢献できる投手になることが目標ですし、与えられたポジションでしっかりと結果を残したいです」とコメントを発表。ともに自主トレを行うなど交流も深い、同じくアンダースローの與座海人投手との共闘にも期待をこめました。

西武の広池浩司球団本部長は「ここ数年は厳しい数字が続いていますが、高橋投手自身が復活に向けて修正すべきポイントを明確に捉えていること、そして『最後のチャンス』という覚悟を持って腕を振りたいという強い気持ちに賭けたいと考え、獲得を決断しました」と経緯を説明。與座投手と高め合うことにも期待しながら「本来の姿を取り戻すことができれば、先発・リリーフを問わず起用できる投手です。今後の活躍を期待しています」と思いを寄せました。