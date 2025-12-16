俳優大泉洋（52）が16日、東京・港区のテレビ朝日で、主演するドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）最終回直前取材会に、ディーン・フジオカ（45）と出席した。

同作は、会社をクビになり人生のどん底にいたサラリーマンが「ちょっとだけ」超能力を持つことで、仲間たちと世界を救うために奔走するSFラブロマンス。大泉は触れた人間の心の声が聞こえる能力を持つ文太、フジオカは触れたものを“花咲かせる”桜介を演じている。

お互いの印象を聞かれた大泉は、ディーンを「クールなイメージだったけど、愛すべき天然」と称した。「人とは違う感性をもっている」とし、「三代目大泉洋を目指すって宣言した後、私に二代目は誰ですかって。知らないっていうの！」と天然エピソードを披露。また、「私のことを“よういずみおう”って…」とうそのような言い間違えも紹介した。

一方、ディーンは大泉を「パブリックイメージ通り」とした。「やたら演技のうまい面白い人のイメージだったけど、座長として、こうやって現場を盛り上げる手段があったのかと気付かせてくれた」という。「自分でもやりたいと思ったけど、とてもできない」と続け、「現場自体をエンタメ化するエスパー。そんな星の元に生まれている人なんです」と、番組タイトルにかけて褒めちぎった。