K−POPアーティストが総集合する「MMA2025」の最終リストが15日、発表された。韓国のカカオエンターテインメントのミュージックプラットフォーム、メロンは、20日にソウル高尺（コチョク）スカイドームで開催する「The 17th Melon Music Awards」を開催する。

発表されたリストには、G−DRAGON、JENNIE、EXO、IVE、aespa、NCT WISH、BOYNEXTDOOR、RIIZE、ILLIT、Hearts2Heartsらが入った。

韓国メディアのマイデーリーは16日「独歩的な存在感のグローバルスターJENNIEは、存在自体が舞台そのもので、芸術になるようなレジェンド級パフォーマンスを予告した」と報じた。

また「『Dirty Work』と『Rich Man』でシンドロームを続けているaespaは、MMAだけのために新しく編曲した特別バージョン舞台とともに、ファンが最も指折り数えて待った『Drift』パフォーマンスを披露する。IVEは『REBEL HEART』『ATTITUDE』『XOXZ』など、1年を輝かせたヒット曲の舞台を総網羅し、IVEならではの華麗な存在感を舞台上に完成する」と伝えた。

さらに「NCT WISHは『COLOR』『poppop』など、今年メロンチャートで存在感を表した曲を1つのストーリーにまとめて披露し、放送初公開される舞台も準備した。ILLITは既存のかわいいイメージから脱皮し、ダークなムードで新しい魅力を見せ、Hearts2Heartsは『秘密の花園』妖精をコンセプトにしたパフォーマンスとともにMMAだけで見られるJIWOO（ジウ）の特別ソロ舞台も披露する」とも報じた。

「MMA2025」は、世界中に配信される予定。日本ではU−NEXTで、20日午後5時からリアルタイム中継される。他にYouTube内メロンと、1theKチャンネルで視聴できる。