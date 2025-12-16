元SDN48でタレントの津田麻莉奈（38）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。プロ野球、阪神の選手の勝負運に驚く一幕があった。

14日に阪神競馬場で行われた「阪神ジュベナイルフィリーズ」のトークショーに参加したのが石井大智投手、岩崎優投手、坂本誠志郎捕手の3人。津田はそのトークショーの「進行役を務めさせていただきました！ありがとうございました！！！」とつづり、「なんと御三方とも阪神ジュベナイルフィリーズ的中！」とさすがの勝負運に舌を巻いた。

阪神ファンの津田は「色々なお話を伺うことができ、阪神ファンとしても競馬ファンとしても大変光栄でした。そして石井投手のジャケットの裏地があまりに凄かった！」と投稿。トークショーで披露した石井のスーツの裏地に描かれていた無数の馬の絵に衝撃を受けたと明かした。

津田は最後に「来シーズンも応援しています！どうか連覇を！」と結んだ。この投稿には「阪神競馬場行ってました！素晴らしい司会進行でした！可愛かったです」「オフでも、タイガースの選手が見られて嬉しい」「石井投手の裏地すごかった」などのコメントが寄せられていた。