さらば青春の光の森田哲矢が１４日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！」で、人気芸人が寿司職人に転職していることを暴露した。

この日は森田が今年の芸能界ゴシップを紹介。その中で“号外”として伝えたのが「はんにゃ、川島 お寿司屋さんに転職」というもので、「バラエティ初出し」としてスタッフが川島章良の店を取材した。

川島は恵比寿駅から徒歩５分のテナントビルの一室を間借り。カウンター６席の部屋を週２回だけ間借りし、完全予約制、２時間のコース料理を提供しているという。

なぜ寿司職人になろうと思ったのか。川島は「お寿司屋さんって、唯一飲食業の中でお客さんと１対１で喋れる。いろんな方に芸人さん、向いてますよといわれてやってみようと」と説明。借りているお店で半年ほど修業したといい「２日目ぐらいでもう握れますって言われました。親父の実家も料亭やってるんで、料理は得意」とコメントした。

取材時点で予約は２カ月待ちだといい、６席を１日２回転。コースは１人２万５０００円だといい、単純計算で月に２４０万円の稼ぎとなり、スタジオも驚きの声が上がっていた。

川島の転職については、平愛梨がインスタグラムで店に行った時の事を投稿。「『鮨川しま』めちゃくちゃ良かった」と絶賛している。