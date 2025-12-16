¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°»á¤Ë¥ª¥Ð¥Þ»á¤â¡Ä¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ¤ÎÈá·àÅª¤Ê»à¤ËÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬ÄÉÅé
ÊÆ±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¡Ê86Ç¯¡Ë¤ä¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê89Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤ÈºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤µ¤ó¤¬14Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
50Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ¤ÎÈá·àÅª¤Ê»àµî¤ò¼õ¤±¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤«¤éÀ¯¼£²È¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬ÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¥Ù¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÂç¤¤ÊÂ»¼º¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î´ÆÆÄ¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï»ä¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âºî¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¡£Æ±´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë±Ç²è¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡×¡Ê88Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
½÷Í¥¥Ç¥ß¡¦¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¤Ë°é¤Á¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤âÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦Í¤·¤¿½Ö´Ö¤È»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£
´ÆÆÄºî¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¤È¡Ö¥ß¥¶¥ê¡¼¡×¡Ê90Ç¯¡Ë¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ²È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¥ó¥°»á¤Ï¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢À¯¼£Åª¤ÊÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤ÆºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡¢¥í¥Ö¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¤ÇÉÔÎÉ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿´¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥Ö¤Ï»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¿Â»Î¤Ê°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤º¢¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Ë¤Ï±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¤Ç¾¯¡¹Æß¤¤ÃË¤Î»Ò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥ª¥³¥ó¥Í¥ë¡Ê51¡Ë¤â¡¢CBS¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥í¥Ö¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Î»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤Î¤ª¤«¤²¡£¤¿¤ÀÈá¤·¤¯¡¢¾×·âÅª¤ÊÆü¡×¤È½Ò¤Ù¤ÆÆÍÁ³¤Î»à¤òÅé¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ð¥Þ¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤âX¤Ë¡ÖºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤È»ä¤Ï¡¢¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÈºÇ°¦¤ÎºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤ÎÈá·àÅª¤Ê»à¤Ë¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£¥í¥Ö¤Ï±Ç²è¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Êª¸ì¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°äÂ²¤Ø¤Î¤ª²ù¤ä¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ½÷Í¥¤Î¥È¥ì¥¤¥·¡¼¤µ¤ó¤ÏNBC¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»Ò¡Ë