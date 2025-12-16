ßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡õÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¡×¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥ººÆ¡¹±é
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¡Ê26Ç¯3·î28Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ê¤É¡£21Æü¤«¤é¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥ºÌò¤ÎßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡Ê53¡Ë¡¢Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¼ç±é¤Î±Ç²è¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï18Ç¯¡¢22Ç¯¤ËÂ³¤¯ºÆ¡¹±é¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÂç´ÓÍ¦Êå¡Ê37¡Ë¡¢¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¡Ê34¡Ë¡¢¾åÀî°ìºÈ¡Ê39¡Ë¤é¤È¡Ö¥Á¥à¡¦¥Á¥à¡¦¥Á¥§¥ê¡¼¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ê¥Õ¥é¥¸¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Ô¥¢¥ê¥É¡¼¥·¥ã¥¹¡×¤Ê¤É4¶Ê¤ò²Î¾§ÈäÏª¤·¤¿¡£
¥á¥ê¡¼Ìò¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºûËÜÎèÆà¡Ê40¡Ë¤È¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡£½é±é¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëßÀÅÄ¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜ¤Î¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢³Ú¤·¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
ßÀÅÄ¤Ï¡Ö½é±é¡¢ºÆ±é¤È¤ä¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¥á¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¼«¿È¤¬¥á¥ê¡¼¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£·àÃæ¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤»¤ê¤Õ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¡£¡ÖËè²ó±é¤¸¤¿¸å¤Ë¡¢Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
º£ºî¤«¤é»²²Ã¤ÎÄ«²Æ¤Ï¡¢18Ç¯¤ÎÆüËÜ½é±é¤ò´Ñ·à¤·¤¿¡£¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥á¥ê¡¼¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤ËÂç´¶Æ°¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¤¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¥á¥ê¡¼Ìò¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤è¤Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥ê¡¼¤ÎÀèÇÚ¤ÎßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÈºûËÜÎèÆà¤Á¤ã¤ó¤¬¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¡Ø°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡Ù¤È²¹¤«¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£»ä¤â¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤é¤·¤¤¥á¥ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢º£¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£