BFIVEが保岡龍斗とのサプライヤー契約更新…“プレーヤーが自分らしく輝ける”環境を共に創り上げる

12月16日、株式会社フラスコ100ccが運営するバスケットボールウェアブランド「BFIVE（ビー・ファイブ）」は、株式会社ウィルに所属する保岡龍斗（ファイティングイーグルス名古屋）とのサプライヤー契約を、先月に更新したことを発表した。

これまでミニバスから社会人・プロカテゴリーまで、あらゆるプレーヤーに高品質なバスケットボールウェアを提供してきたBFIVE。今回の契約更新を機に、日本代表としての経験を持つ保岡のプレーヤーとしての姿勢や価値観の発信を通じて、次世代プレーヤーの挑戦を後押しする関係を深めていくという。

さらに、今回の契約はBFIVEのブランドとしてのさらなる成長を図るとともに、“プレーヤーが自分らしく輝ける”環境を共に創り上げていく取り組みの一環であるという。

保岡はブランドアンバサダーとして、日々のトレーニングや試合で得たリアルなフィードバックを製品開発に反映。現場の”声”をもとにしたウェアづくりを推進し、プレーヤー一人ひとりが自分のスタイルで挑戦できる環境づくりを目指していく。

