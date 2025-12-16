Qoo10、「SoftBank ウインターカップ2025」に初協賛…全国の高校バスケ選手を応援！

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」を運営するeBay Japan合同会社は、「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」に初めて協賛することを発表した。

Qoo10は、ファッション、ビューティー、家電、食品、日用品まで幅広い商品を取り扱うECプラットフォームで、日本国内では若年層やファミリー層を中心に利用が拡大している。国内外の多様なショップが出店している点や、セール企画・キャンペーンを通じた価格訴求を特徴としており、日常生活に密着したオンラインショッピングサービスとして認知を広げている。

今回の協賛は、高校生バスケットボール選手たちが全国の舞台で競い合う大会の意義に共感し、挑戦する若い世代を後押ししたいという考えから実現したものだという。スポーツを通じた次世代支援や、努力を重ねる若者へのエールを送る姿勢を明確にしている。

協賛の一環として、東京体育館での大会開催期間中には、Qoo10の応援ブースを設置。そのブース内には、来場者が選手たちへの応援メッセージを書き込める「Yell Message wall」が用意される予定となっている。会場を訪れたファンが直接エールを届けることができる参加型企画として展開される。

eBay Japan合同会社は、今回の取り組みを通じて、スポーツ振興への貢献にとどまらず、人々の生活や気持ちを前向きにする機会を創出していきたいとしており、今後もさまざまな分野での社会的な取り組みを検討していく方針を示している。