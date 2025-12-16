伝説のコンサート『井上陽水＆安全地帯 1986 神宮球場』最新リマスター映像で放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

井上陽水と安全地帯による伝説のコンサート『井上陽水＆安全地帯 1986 神宮球場』が、2026年1月10日にNHK BSにて放送されることが決定した。

■40年前、トップアーティストが共演したひと夏のステージ

1970年代から日本を代表するシンガーソングライターとして活躍してきた井上陽水と、80年代初頭に彼のバックバンドを務め、メジャーデビュー後には破竹の勢いで数々のヒット曲を送り出した玉置浩二率いる安全地帯。この2組のトップアーティストが、1986年夏にただ一度だけ共演したコンサートが、最新のリマスター映像で放送される。

コンサートが行われたのは東京・明治神宮球場。1986年8月20・21日の2日間限定で実現したもので、当時NHK BS1では90分にわたる生中継特番が放送されたことからも、音楽ファンの間にとどまらない注目を集めたライブイベントであったことがうかがえる。

今回放送されるのは、1986年12月にNHK総合で放送された再編集版をベースに、4Kビデオレストア技術で映像処理したもの。

「悲しみにさよなら」「プルシアンブルーの肖像」など安全地帯の大ヒット曲を皮切りに、井上陽水が「ミスキャスト」「ワインレッドの心」などソロステージを展開。その後の共演パートでは、「帰れない二人」「夢の中へ」「飾りじゃないのよ涙は」といった楽曲で、客席が最高潮に盛り上がる。

さらに、“この日のためにふたりで書き下ろした”と紹介される「夏の終りのハーモニー」のデュエットでステージは幕を閉じる。

今回、40年の時を経て鮮やかに生まれ変わったこの映像。当時からのファンはもちろん、初めてこの2組のパフォーマンスに触れる世代の心も揺さぶる貴重な機会となりそうだ。

■番組情報

NHK BS『【伝説のコンサート】井上陽水＆安全地帯 1986 神宮球場』

[2026年]

01/10（土）21:00～22:14

※NHK BSP4Kは後日発表予定

