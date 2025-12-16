Snow Manの岩本照が自身の公式Instagramで、12月12日に最終回を迎えたドラマ『恋する警護24時 season2』（テレビ朝日系）のオフショットを大量ポストした。

【写真＆動画】岩本照がお茶目な顔を見せるボディガード姿まとめ

■「岩本さんは、本業から見てもエースと呼ぶにふさわしい振る舞いでした」と元警察官の警察監修も絶賛

『恋する警護24時 season2』で岩本は、主人公の無骨で超ストイックなボディガード・北沢辰之助を演じた。

岩本は辰之助のキメ台詞「任務なので」を添えて、ポスタービジュアルやオフショット、オフムービーを公開。

オールバックの黒スーツ姿で目を閉じて腕を組み、夜景をバックに眉間にしわを寄せて考えごとをしているような表情や、扉に真っ正面からピッタリと寄り添い、視線だけカメラに向けたシュールなオフショットも。

さらに蝶ネクタイのタキシード姿や、その衣装でソファーに座り脚を組む脚長ショット、カフェで座っている姿を外の窓越しに撮影しているところを振り返り目を見開いた様子や、タートルネック＆黒スーツ姿で花束を抱えたクランクアップショットなどが公開されている。

また、岩本がふたつのモニターに映し出された動画では「何？」「どういう気持ちでその表情をしてらっしゃるのかと？」と岩本が目を丸くしながら問いかける場面が収められている。

「任務が終わっちゃうの寂しい」「恋警護ロスだ…」「確保したいオフショばかり」「短髪の辰之助ビジュのひーくん大好き」「タキシード姿かっこよすぎる」「花束抱えたひーくんがかわいい」などといった声が続々と到着。

また、ドラマの警察監修を務めた古谷謙一（元警察官）は自身の公式Xで、番組公式Xをリポストし、「season2も終わってしまいましたね…今作は前作よりも民間のボディガードらしいシチュエーションがたくさんあり、様々な辰之助が見られたのではないでしょうか。岩本さんは、本業から見てもエースと呼ぶにふさわしい振る舞いでした」と岩本を絶賛している。

■オールバックヘアも板についた岩本の『恋警護』オフショット

■ドラマの警察監修を務めた古谷謙一のポスト