多国籍ボーイグループ・WayV（ウェイブイ）の公式SNSが更新。XIAOJUN（シャオジュン）とYANGYANG（ヤンヤン）が新アルバムを宣伝するため全力疾走する動画が公開され、その“本気すぎるプロモーション”が話題を呼んでいる。

【動画】WayVシャオジュンとヤンヤンの爆走アルバムプロモーション／虚無の表情でツリーになりきるテンを飾りつけるクン＆ヘンドリー／黒ロングジャケットの爆イケビジュアル／「白色定格（Eternal White）」 MV

■怒涛トークのヤンヤン＆アルバム片手に走り続けるシャオジュン（WayV）

動画には、クリスマスツリーの着ぐるみを身にまとったヤンヤンと、12月8日リリースのWinter Special Album『白色定格（Eternal White）』を手にしたシャオジュンが登場。自己紹介を始めようとする2人から逃げるように走り出すカメラを、必死に追いかけながら宣伝をスタートする。

「私たちは最近新しいアルバムを出しました」「『白色定格（Eternal White）』です。皆さんに楽しんでいただければ幸いです。このアルバムは…」と、息つく暇もなく早口でアピールするヤンヤン。一方のシャオジュンは、カメラに向かって両手でアルバムを掲げ、キスを送ったりキメ顔を見せたりと全身で魅力を伝えていく。

しかし両手が塞がっているためか、バランスを崩して転びそうになる場面が一度ならず二度も。それでも走り続けるシャオジュンと、まったく動じることなく宣伝を完走するヤンヤン。ラストは、そんな2人を引きの画角で映したシュールなメイキングカットで締めくくられ、WayVらしいユーモアと愛おしさがじんわり残る映像溢れる動画に仕上がっている。

■“ツリー”テンを飾りつけるクン＆ヘンドリーの遊び心

また、同じくツリーの着ぐるみを着たTEN（テン）をKUN（クン）とHENDERY（ヘンドリー）がアルバムの“Ornament Ver.”に付属のオーナメントと、“SMini Ver.”のパッケージで飾りつけする動画も公開されている。

SNSでは、「素敵なウィンターアルバムをおもしろ要素でアピってくるのさすが」「情熱が溢れすぎな宣伝w」「おもろ集団すぎる」「愛おしすぎ」「やっぱり不憫なシャオジュン」「後ろでツリーになりきってるテンちゃん可愛すぎ」「今年はこのツリーが欲しいです」など、温かくも笑いに満ちた感想が寄せられている。

