陸上自衛隊は、20歳の隊員が民家に侵入しロケット花火を投げ込んだほか、暴行や無免許運転などを行っていたとして停職の懲戒処分を行ったと発表しました。



新発田駐屯地によりますと、第30普通科連隊に所属する1等陸士の男性(20)は7月19日 佐渡市内で部外者の住宅に侵入し、好奇心からロケット花火を複数回投げ入れました。



また、翌20日には面識のある40代男性に対し、トラブルでかっとなり平手打ちをする暴行を加えました。



さらに、8月11日には無免許で私有車を運転し、警察に検挙された際に違反処理書類を偽造したということです。



新発田駐屯地は、男性を15日付で停職50日の懲戒処分を行いました。新発田駐屯地は、「このような規律違反は自衛官また社会人として絶対あってはならないことであり重く受け止めています。今まで以上に隊員の服務指導を行い、このような事態が発生しないよう指導を徹底してまいります」とコメントしています。