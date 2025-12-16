フリーアナウンサーの徳光和夫（84）が15日放送のBS12トゥエルビ「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）にゲスト出演。実は50年以上の付き合いだという大物芸人を明かした。

互いの年齢の話をする中、MCの笑福亭鶴瓶は「俺と10歳違うんですよ」と驚き。これには、徳光も「そんな違うの？20歳の頃から知ってるからね」と苦笑した。

2人は70年代に放送していた日本テレビの人気バラエティー「金曜10時!うわさのチャンネル!!」で共演。鶴瓶は「『うわさのチャンネル』の出た時にご一緒させていただいて。そんなに馴染んでなかった時に、2人がちょっと馴染んで」と振り返った。

徳光は「髪どうしたの？あの頃は小汚かったけど、小綺麗になった」とニヤリ。鶴瓶は「ちょっとお金儲かりましたからね。いやいや、でもよく家まで行ったんですよ」と懐かしんだ。

徳光は「そうなんですよ。家まで来る人ちょっと珍しいんですけど」と苦笑。「アナウンス部って1つの部屋なんですよ、ルームが。そこにあの格好で」とおなじみの当時の定番スタイルだったオーバーオール姿で鶴瓶がアナウンス部に来ていたとし、「アナウンサーの部屋ってほら、休む場だから。その部屋に入ってきて、“徳光さん、おりまっか？”って」と苦笑。鶴瓶は「朝の10時ぐらいからリハーサルがあって、あっという間に終わって。で、アッコさんとかみんなおらんなるんですよ。そっから俺、夜の10時まで暇になるの。麹町のあれですよね。んで、行くとこ探したら徳光さんやっちゅうて」と振り返った。