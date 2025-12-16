野外音楽フェス『METROCK』大阪開催が復活 東京→大阪「新たなスケジュール感」に
野外音楽フェス『METROCK』（メトロック）が、来年は大阪で復活することが16日、発表された。大阪・関西万博に伴い、2025年は大阪での実施が見送られていた。2026年は、東京・大阪の2都市での“完全体”となる。
実行委員会は同日、『METROCK2026』の開催を発表。東京での『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』、大阪での『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』の日程・会場を明らかにした。
同フェス史上初めて「東京→大阪」の順での開催となる。「新たなスケジュール感となりますが、ぜひカレンダーに今から予定を組み込んでください！」と呼びかけた。
■『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』
開催日：2026年5月16日（土）・17日（日）
会場：海の森公園（東京都江東区）
OPEN 8:30／START 10:30（予定）
■『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』
開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）
会場：海とのふれあい広場（大阪府堺市）
OPEN 9:00／START 11:00（予定）
