プロ野球・阪神は前日15日、2026年度新人選手入団発表会を開催。新入団選手たちの背番号を明かしました。

ドラフト1位での入団となった立石正広選手は「プロ野球選手になることが小さい頃から目標。プロ野球生活のスタートとして、歴史ある球団のユニホームを着ることができてとてもうれしく思っています」とコメント。着用となった背番号『9』についても「自分の小さい頃よく見ていた選手マット・マートン選手のイメージがある」と語りながら「素晴らしい選手の方々がつけてこられた数字だと思う」と身の引き締まる思いを明かしました。

この発表会に参加した藤川球児監督は「12球団で最もいいドラフトができた」と満足げ。「しっかりと目的やテーマを持ってドラフトができましたので、選手たちに特徴がそれぞれある。それを生かすことには最も自信があります」と力強く語ります。さらにこれまでも育成選手が支配下契約を勝ち取ってきたことなどに触れながら、自慢の育成力についても言及。続けて「今で十分近未来勝負できると思ってドラフトで獲得していますので、そのままで十分です。あとはタイガースに任せてくれれば。故障者も少なく抑えているチームですから任せてください」と呼びかけました。

◇新入団選手と背番号

1位：立石正広(内野手) 9

2位：谷端将伍(内野手) 25

3位：岡城快生(外野手) 34

4位：早瀬朔(投手) 44

5位：能登嵩都(投手) 55

＜育成＞1位：神宮僚介(投手) 1272位：山粼照英(外野手) 129