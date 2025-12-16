双子の出産と育児を公表している歌手・タレントの中川翔子さんが、自身のインスタグラムを更新し、育児の一コマを投稿しています。



【写真を見る】【 中川翔子 】「ニコニコ双子たち」「みんなの血が流れてるんだなぁ」家族の面影を感じて感涙 双子弟のカンフーポーズに合わせて写真も





翔子さんは「ニコニコ双子たち」「最近はお兄ちゃんが笑顔になって哺乳瓶がとまる！」「弟くんもニコニコして飲まない！」と、視線を捉える・表情を出す、といった成長を見せていることに感激。「かわいいけど飲んでね、でもかわいいありがとう」と、愛情をあふれさせています。









そして「ふたりともお互い似てない二卵性だけど」「ニコニコしてるとおじいちゃんのおもかげを感じる」「泣いちゃいます、みんなの血が流れてるんだなぁ」と、家族のつながりを感じて思わず感涙している様子を明かしています。









翔子さんは、お宮参りとお食い初めをまとめて行ければと思っているようで「お子さんとはじめてのお出かけはどこにいきましたか？」とフォロワーに問いかけ。さらに、双子の弟くんの “カンフーポーズ” の写真に合わせて「お手本」とばかりに自身でポーズを決めた過去の写真を投稿するなど、双子への尽きぬ愛情を表現しています。

【担当：芸能情報ステーション】