USJ、開業25周年記念プログラムに新情報 新演出＆新楽曲の特別パレード2026年3・4開催
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は2026年3月31日にパーク開業25周年を迎えることを受けて、アニバーサリーイヤーの最初のシーズンとなる来春、『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』を同年3月4日から27年1月11日まで開催する。
【画像】25周年だけの特別な「パレードフラッグ」
『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを代表する大人気パレード『NO LIMIT! パレード』の、パーク開業25周年を記念した特別バージョン。本来の自分らしさを解放し、新たな魅力に気づくことができる、ルール無用の超熱狂ダンスタイムや、大人気ポケモンのピカチュウが25匹も登場する新演出、新楽曲「The Power of U」の登場など、驚きと感動に満ちた新パレードが25周年の“お祭り”のスタートを盛り上げる。
パレードの途中で繰り広げられる“超 Discover U!!! ”タイムでは、子どもから大人まで、あらゆる世代のゲストがエンターテイナーと一緒にダンスに参加することができる。また、周年を記念した特別なパレードソング「The Power of U」を中心に、パレード全体を包み込む力強いサウンドが、ゲストを“Discover U!!!”な熱狂の渦へと巻き込む。
パークの人気キャラクターたちが『NO LIMIT! パレード『〜Discover U!!! バージョン〜』だけの特別な衣装をまとい、大集合する。イルミネーション社のミニオンや映画『SING』に登場する名シンガーたち、セサミストリートの仲間たち、スヌーピー、ピーナッツやハローキティなど、世代を問わず世界中で愛される人気キャラクターが一堂に会する。
『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』でしか出会えない、特別な装いのピカチュウたちが登場する。ポケモンずかんNo.0025のピカチュウが、開業25周年の節目のパレードに、「25匹」参加することが決定した。
『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』を特別なロケーションで楽しめる有料鑑賞エリアが登場する。ウッディー・ウッドペッカー＆ウィニー・ウッドペッカーがゲストのそばで25周年のお祭りを盛り上げます。三方向からフロートに囲まれた迫力ある空間で、パレードの熱狂の中心にいるような一体感を味わえます。
・券種名称：『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』特別鑑賞エリア入場券
・鑑賞エリア：グラマシーパーク
・販売価格：共通（大人／子ども／シニア）2100円（税込）
・販売期間：2026年1月6日（火）〜2027年1月11日（月）
・販売場所：公式WEBサイト
また25周年だけの特別な「パレードフラッグ」が登場する。『NO LIMIT! パレード 〜Discover U!!! バージョン〜』だけでしか味わえない、特別な体験に大切なアイテムとなる。
・商品名称：パレードフラッグ
・販売期間：2026年3月頃〜
・販売場所：スペース・ファンタジー・ステーションなど
