¡Ú ¿¥ÅÄ¿®À® ¡Û¡¡±¿Å¾Ãæ¤ÎÀÜ¿¨»ö¸Î¤òÊó¹ð¡¡¡Ö»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¡×¡Ö°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£
±¿Å¾Ãæ¤Ë¡ÖÀÜ¿¨»ö¸Î¡×¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤´Êó¹ð¡×¡ÖºòÆü¡¢»ä¤¬±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÖÎ¾¤¬½ÂÂÚÃæ¤Î½ù¹Ô¾õ¶·²¼¤ÇÀÜ¿¨»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ö¸ÎÈ¯À¸¸å¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¼ÖÎ¾¤òÄä»ß¤·¡¢·Ù»¡¤ØÏ¢Íí¤Î¤¦¤¨¡¢¸½¾ì¤Ë¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤ª¤è¤Ó»ö¸ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤ÎÉÔÃí°Õ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ º£¸å¤Ï±¿Å¾»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö°Ê¾å¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¿¥ÅÄ¿®À®¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1987Ç¯3·î25Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼
´ØÀ¾Âç³ØÂç³Ø±¡Ê¸³Ø¸¦µæ²ÊÁí¹ç¿ÍÊ¸³ØÀì¹¶¿ÈÂÎÊ¸²½Àì½¤½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£
4»ù¤ÎÉã¡£
2005Ç¯¡¢À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£°Ê¹ß¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢NHKÇÕ¡¢»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¹ñÆâ¡¦¹ñºÝÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢2010Ç¯¤Î¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤Ç¤Ï7°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£Æ±Ç¯¡¢·ëº§¤·¤¿¡£
2013Ç¯¡¢¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÅÙ¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤â¡¢2022Ç¯¡¢Éüµ¢¤òÉ½ÌÀ¡£
2024Ç¯¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·4°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¸½ÌòºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
